Né dans les milieux étudiants ivoiriens à la fin des années 1980, le zouglou est aujourd'hui bien plus qu'un genre musical et chorégraphique : il est devenu l'"? identité culturelle de la Côte d'Ivoire ? ", porté par la caste politique comme emblème de la nation. Des cités universitaires d'Abidjan aux plus grandes scènes ivoiriennes et parisiennes, des maquis populaires aux cérémonies officielles, ce mouvement culturel né dans la contestation a fini par incarner une certaine idée de la culture ivoirienne. Comment un mouvement forgé dans les luttes étudiantes, nourri des frustrations sociales et des aspirations de la jeunesse urbaine, a-t-il pu connaître un tel retournement ?? Comment certains de ses acteurs, longtemps marginalisés, se sont-ils inscrits au coeur des réseaux du pouvoir ?? A partir d'une ethnographie menée pendant cinq ans au coeur de la scène musicale ivoirienne, Léo Montaz propose d'interroger les implications politiques d'un mouvement culturel, en suivant les parcours de vie de ses acteurs, les représentations sociales qu'ils diffusent, l'impact du zouglou dans la société globale et la manière dont il est adopté par une communauté d'auditeurs. A travers ce travail, c'est une partie de la société ivoirienne qui se dévoile : celle des élites culturelles, politiques et économiques qui gravitent autour de cette scène musicale. Interroger le zouglou, c'est ainsi plonger dans certaines des mécaniques de formation de l'Etat. Par-delà l'exemple du zouglou, cet ouvrage propose une anthropologie politique des mouvements culturels africains et de leur rôle dans la fabrique des élites et de l'Etat.