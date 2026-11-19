Le vide, lieu de toutes les interactions possibles, bouillonne et inspire. La science et l'histoire de l'art, à l'état pur et en dialogue. La conception du vide a été profondément remise en question au début du XXe siècle par l'émergence de la mécanique quantique et de la relativité. Dans cet essai inédit, court et limpide, Achille Stocchi retrace l'histoire du vide, fait état de sa matière et de son comportement. Le vide est un état dynamique doté d'une énergie fluctuante et rempli de particules qui interagissent. Il façonne l'évolution et la structure de l'univers depuis le Big Bang. En plus de faire avancer la science et notre compréhension de la nature, les grandes découvertes scientifiques marquent aussi la naissance de la modernité artistique. Pourtant les artistes n'en restent pas moins des miroirs déformants, inspirés qu'ils sont d'un imaginaire qui déborde toute rationalité. C'est ainsi qu'Achille Stocchi passe le relais à Christian Joschke, que la science cède sa place à l'histoire de l'art, que les sciences humaines deviennent elles aussi, en quelques pages, des particules élémentaires.