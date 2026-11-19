Publicités en ligne, reportages télévisés sensationnalistes, débats sur les "arnaques sentimentales" : les agences matrimoniales et sites de rencontres internationaux font régulièrement irruption dans l'espace public et suscitent souvent la réprobation. Ce jugement moral occulte l'essentiel : ce que révèlent ces rencontres transnationales, ce sont à la fois les transformations majeures qui ont touché les rapports de genre ces trente dernières années, à l'échelle locale et globale, et les résistances qui en découlent.