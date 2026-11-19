Un lycéen rédige sa dissertation avec un modèle américain. Un état-major prépare ses décisions sur des outils conçus en Californie. La langue est française ; la pensée ne l'est plus. Ancien pilote de chasse, Frédéric Dulin donne un nom à cette dépendance, la vassalisation algorithmique, et en retrace la genèse sur un siècle, de la ligne Maginot au Plan Calcul, du Minitel à l'AI Act. Puis le livre change de registre et construit. Il propose un Airbus du calcul, un cloud souverain, une base industrielle et technologique du numérique, un Haut-Commissariat rattaché au sommet de l'Etat, un financement adossé à l'épargne européenne plutôt qu'à la dette, et les cinq mesures des cent premiers jours. A quelques mois de l'élection présidentielle, ce livre-programme s'adresse aux candidats comme aux citoyens. La fenêtre est de trois ans, peut-être quatre. Postface du général Michel Tognini, astronaute. Frédéric Dulin, ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air, conseille des industriels de la défense et de l'aéronautique en stratégie et en intelligence artificielle.