Comment les artistes contemporains de Guadeloupe et de Martinique pensent-ils la mer ? Cet ouvrage explore leurs pratiques et révèle la mer comme un espace de lien et de résistance, chargé de mémoire, d'enjeux actuels et de promesses d'avenir. En Guadeloupe et en Martinique, la mer n'entoure pas seulement les îles, elle habite les êtres, les mémoires, les imaginaires. La mer est la matière qui lie et qui sépare, un bloc liquide qui blesse et qui répare. Présence familière, elle façonne les paysages autant qu'elle modèle les récits, les gestes et les oeuvres. A travers les pratiques artistiques contemporaines de Guadeloupe et de Martinique, cet ouvrage révèle la richesse des relations que les artistes entretiennent avec cet espace mouvant. La mer devient matière et territoire de création. Elle se personnifie, devient mère, gardienne ou divinité. Elle accueille les mythes, garde les traces de l'Histoire, ramène inlassablement à nos pieds, comme le ressac, les traces du passé, nourrit les univers poétiques et porte les inquiétudes sociales et écologiques de notre temps. La mer est ici une force conceptuelle. L'errance fusionne avec elle. Toutes deux partagent le mouvement perpétuel, la dérive, le flux et le reflux, l'absence de destination prédéterminée. De cette alliance émerge la merrance, concept psycho-plastique qui désigne un état de création où la pensée, le corps et l'oeuvre se laissent porter par les dynamiques de l'espace maritime. L'eau salée qui entoure, enserre et relie les îles de la Caraïbe, accompagne les métamorphoses des sociétés guadeloupéennes et martiniquaises et renouvelle notre manière de penser la création contemporaine.