Suite de la troisième saison des Mythics proposée par les auteurs des Légendaires et de La Rose écarlate ! Nouveaux ennemis, nouveaux alliés et nouvelles aventures ! Les Mythics ont réussi à vaincre leurs tout premiers ennemis... dans cet univers, du moins. Les voilà désormais face à un portail qui mène vers Yggdrasil, l'arbre dont les branches relient les mondes, à savoir leur seule chance de rentrer chez eux. Malgré les immenses dangers qui les guettent, ils sont prêts à tout pour sauver leur monde d'origine.