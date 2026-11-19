"La prière est un élan du coeur, un simple regard jeté vers le ciel". SAINTE THERESE DE LISIEUX Les plus belles prières chrétiennes pour tous les moments de la vie, dans un petit format cadeau à la fabrication luxueuse. Des textes fondateurs aux prières de confiance, d'espérance et de gratitude, retrouvez une sélection de prières à invoquer selon le temps liturgique et les moments de vie : prier au fil de la journée ou de l'année, avec Marie ou avec les saints, pour bénir, remercier ou espérer... Prières sélectionnées par Marie Bancel.