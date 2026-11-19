Un livre sensoriel très complet pour éveiller bébé : toucher, observer, manipuler... et se découvrir ! Grâce à ses images contrastées, parfaitement adaptées à la vision des bébés, l'enfant explore ses premiers mots tout en stimulant ses sens. A chaque page, il peut toucher différentes matières, manipuler des éléments mobiles et observer des détails en relief, pour une expérience sensorielle riche et interactive. Un miroir intégré vient compléter le tout pour encourager la reconnaissance de soi et prolonger le jeu. Un livre idéal pour accompagner les tout-petits dans leurs premières découvertes, dès les premiers mois.