L ? un des apports les plus originaux de cet ouvrage réside dans l ? attention portée à la question du corps. En articulant les différentes causalités à des niveaux distincts ? causalité physiologique du cerveau, causalité morale de l ? agent rationnel, causalité finale de l ? organisme ? l ? auteur propose une lecture qui met en évidence la cohérence interne du kantisme, tout en ouvrant un dialogue avec des problématiques contemporaines. Cette approche permet de penser ensemble la naturalité du corps, l ? autonomie du sujet et l ? organisation du vivant, sans réduire l ? un de ces aspects aux autres. La causalité est l'un des concepts les plus décisifs de la philosophie critique kantienne, mais aussi l'un des plus difficiles à interpréter de manière unifiée. Comme le rappelle justement Bernard Andrieu, elle intervient à des niveaux distincts de l'architecture kantienne ? : comme catégorie de l'entendement dans la constitution de l'expérience objective, comme forme de la liberté dans la détermination morale de la volonté, et, en tant que cause finale, comme principe régulateur dans la réflexion sur la spécificité et l'organisation du vivant. Cette pluralité de statuts a souvent conduit à une fragmentation des lectures, chaque Critique étant abordée comme un ensemble relativement autonome, au risque de perdre de vue les lignes de force qui traversent l'ensemble du système. L'étude de Bernard Andrieu se propose de dépasser cette difficulté en faisant de la causalité non un thème local, mais un véritable fil directeur de l'interprétation du kantisme. Son hypothèse centrale est que les différentes formes de causalité élaborées par Kant ? naturelle, morale et finale ? ne constituent ni des concepts simplement homonymes, ni les degrés successifs d'un même principe, mais les expressions différenciées d'un problème unique ? : celui des conditions sous lesquelles la raison peut légitimement penser la détermination d'un événement, d'une action ou d'un être, sans excéder les limites de son propre usage. Bernard Andrieu, philosophe, est professeur à l'université Paris-Cité (anciennement université Paris-Descartes). Philosophe du corps, il publie des travaux d'histoire des pratiques corporelles (comme le bronzage, le toucher, le vivant, les prématurés, le plein air, l'immersion, le vertige circassien, l'hybridation ou les cultes du corps), de philosophie du sport, et établit une écologie corporelle.