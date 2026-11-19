Le numéro 2026/2 du Bulletin d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie regroupera un ensemble d'articles aux thématiques variées et souvent internationales. Tout d'abord, Wei JIN et Bin ZHAO nous emmèneront sur les rives de L'exploration naturaliste du Nord de la Chine au début du XXe siècle : retour sur les multiples dimensions du projet scientifique d'Emile Licent. Igor Krtolica nous permettra de mieux connaitre l'oeuvre de Jean-Jacques Hublin et de son tunnel évolutif- L'évolution bioculturelle de l'humanité. Pierre-Louis Blaiseau nous permettra de mieux comprendre les recherches de Boris Ephrussi, sur la culture des tissus et l'orientation vers la génétique. Maria Laura Galviati abordera l'oeuvre artistique de Leonardo da Vinci et se questionnera sur la peinture comme science et la découverte de la tridimensionnalité du corps. Francesco Andrietti exposera dans son article I Protozoi hanno organi interni ? La critica di Dujardin (1841) al Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen di Ehrenberg (1838), les questionnements du milieu du XIXe siècle sur les organismes composés ou non des protozoaires. Puis Antoine C. Dussault se questionnera sur Le concept de "phénotype étendu" en génétique des communautés et l'impression d'un retour du superorganisme. Enfin, Patrick Matagne abordera la question très importante actuellement de La géographie botanique écologique (1890-1914) : vers une écologie consciente d'elle-même. Table des matières L'exploration naturaliste du Nord de la Chine au début du XXe siècle : retour sur les multiples dimensions du projet scientifique d'Emile Licent Wei JIN, Bin ZHAO Un tunnel évolutif-L'évolution bioculturelle de l'humanité selon Jean-Jacques Hublin Igor Krtolica Boris Ephrussi, sur la culture des tissus et l'orientation vers la génétique Pierre-Louis Blaiseau Leonardo da Vinci : la peinture comme science et la découverte de la tridimensionnalité du corps Maria Laura Galviati I Protozoi hanno organi interni ? La critica di Dujardin (1841) al Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen di Ehrenberg (1838) Francesco Andrietti Le concept de "phénotype étendu" en communautés et l'impression d'un retour du superorganisme Antoine C. Dussault La géographie botanique écologique (1890-1914) : vers une écologie consciente d'elle-même Patrick Matagne