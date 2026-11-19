Pour fêter son 10ème anniversaire, Third Editions revisite ses plus grands succès et propose une toute nouvelle édition de quatre de ses livres les plus emblématiques. Format étendu, contenu mis à jour et nouvelle illustration de couverture viennent agrémenter ce tirage limité exceptionnel. A chaque nouvelle apparition du mal, raconte la légende, un jeune garçon courageux du nom de Link surgit pour le combattre. A travers une analyse de chaque épisode, agrémentée de nombreuses informations et anecdotes autour des jeux, redécouvrez la fabuleuse légende de Zelda !