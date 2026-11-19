On dit que le premier amour ne s'oublie jamais... Samantha aurait préféré que le sien reste dans le passé. Agente de stars à New York, Samantha tient enfin l'artiste capable de la propulser au sommet lorsqu'elle découvre Sheryl, une jeune chanteuse au talent exceptionnel. Seul problème : pour la représenter, elle va devoir collaborer avec Zack, son premier amour... et l'homme qui lui a brisé le coeur. Entre joutes verbales, souvenirs douloureux et une attirance toujours aussi intense, travailler ensemble réveille tout ce qu'ils pensaient avoir enterré. Mais derrière les rancoeurs et les non-dits se cache une vérité que Samantha n'est peut-être pas prête à entendre. Zack est déterminé à réparer les erreurs du passé. Samantha, elle, refuse de lui donner une nouvelle chance de la détruire. A New York, tout le monde croit aux happy endings. Mais certains amours méritent-ils vraiment une seconde chance ?