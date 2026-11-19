Et si l'Etat décidait de taxer votre bonheur ? Après votre patrimoine et vos revenus, pourquoi ne pas imposer votre âge, votre santé, votre vie amoureuse, votre chance... et jusqu'à votre bonheur ? A chaque chapitre, Jonathan Pinet imagine une nouvelle taxe et une nouvelle histoire, dans une satire où l'absurde devient dangereusement vraisemblable. Barèmes absurdes, rapports d'experts, formulaires kafkaïens : pour taxer toujours plus, l'administration ne manque jamais d'imagination. Le tout, bien sûr, au nom de la justice sociale. Jusqu'au moment où la mécanique s'emballe. A vouloir corriger chaque inégalité par une nouvelle contribution, l'Etat finit par vouloir fiscaliser la vie elle-même. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller au nom de l'égalité ? Dans la lignée des Sophismes économiques de Frédéric Bastiat, Jonathan Pinet manie la logique, l'ironie et l'insolence pour pousser chaque raisonnement jusqu'à l'absurde et mieux en révéler les contradictions. Une satire aussi drôle qu'incisive de notre passion française pour l'impôt et l'intervention de l'Etat. Quand la réalité rattrape la satire, il ne reste parfois plus qu'à en rire.