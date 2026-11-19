La condition humaine contemporaine au prisme de Taiwan par un grand maître de la littérature taïwanaise. Le Pays des petites pluies se présente comme un fix-up de six histoires distinctes, reliées par une même menace : la "fissure dans le cloud" , virus qui ouvre les archives intimes des vies ordinaires et fait tomber la frontière entre secret, mémoire et vérité. A partir de cette faille, le livre compose une constellation de destins, souvent liés à l'enfance. A travers ces histoires, les lecteurs reconnaissent des silhouettes, des correspondances. De ce tissage discret naît une oeuvre singulière, où l'écopoétique de Wu Ming-yi fait se rejoindre nature, enfance et souvenirs. D'un récit à l'autre, Taiwan apparaît comme un lieu sensible de mémoire et de relation, où la fragilité du vivant, l'attention aux êtres les plus humbles et la persistance des traces intimes composent l'image d'un monde à la fois menacé et encore habitable.