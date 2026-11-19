L'urgence d'agir pour réduire le réchauffement climatique se heurte à une question ? : quelle stratégie adopter ?? Cet ouvrage propose de réfléchir à un projet commun rail-route. Celui-ci pourrait fédérer les acteurs du transport, les politiques, les entrepreneurs et la population. Aborder la transition énergétique en relation avec les différents rôles des chemins de fer secondaires conduit à comprendre que le train, en complémentarité avec les véhicules électriques, est capable de relier les enjeux économiques, écologiques et sociaux, de façon systémique, dans les territoires. Le but est aussi de souligner que le développement durable endogène associé à un projet rail-route, devient un moyen de réduire le réchauffement climatique et les difficultés des familles et des entrepreneurs, dont les agriculteurs. Le ferroviaire peut être le levier d'un nouveau paradigme systémique du local au global et inversement. D'où un intérêt à financer en premier lieu les infrastructures ferroviaires et le matériel roulant.