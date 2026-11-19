Lors de la leçon académique de la faculté de psychologie présentée pour les 150 ans de l'Ucly en 2025, l'auteur s'est proposé de faire une lecture synthétique de l'évolution des disciplines de la psychologie et de la professionnalisation. Il revient sur ce qu'il nomme les ruptures épistémologiques en psychologie et leurs conséquences sur l'appréhension des praxis. Il s'interroge sur les problématiques de l'institutionnalisation de la profession au travers de ses nombreux combats et diverses revendications. Il propose une analyse de la situation actuelle avec l'instauration forcée du dispositif MonSoutienPsy en lien avec des mutations majeures des conceptions du soin et de sa budgétisation. Ce cadrage de l'exercice professionnel en lien avec un contrôle des logiques de soins impacte l'ensemble de la profession, y compris les psychologues non engagés dans la clinique. Il interroge également, par la critique de la notion d'artisanat, la notion de profession. Il souligne les limites d'une approche strictement scientifique en sciences humaines. Les mutations socio-culturelles et politiques viennent aggraver la babélisation de la profession de psychologue sous la pression d'une ubérisation des praxis. Peut-on se définir comme psychologue aujourd'hui ?