La Revue sénégalaise de sciences pénitentiaires (RSSP), N° 2, juillet 2026, propose une réflexion scientifique et professionnelle sur les défis contemporains de l'administration pénitentiaire au Sénégal. A travers les contributions de chercheurs, d'universitaires et de praticiens, ce numéro explore les enjeux de la sécurité carcérale, du respect des droits fondamentaux des personnes détenues, de la santé en milieu pénitentiaire et de la lutte contre la surpopulation carcérale. Il examine également les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle, les effets de la stigmatisation après la détention, la prise en charge des personnes migrantes et les limites de certaines dispositions pénales. Enfin, il aborde les droits syndicaux des personnels pénitentiaires. Alliant analyse juridique, expertise de terrain et propositions de réforme, cette publication contribue au débat sur la modernisation du système pénitentiaire et la construction d'une justice plus humaine, efficace et respectueuse de la dignité humaine.