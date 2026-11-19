Bilans neuropsychologiques, protocoles standardisés, prescriptions : les institutions de soins privilégient toujours plus ce qui se mesure, au risque de simplifier la clinique et d'occulter l'essentiel, ce qui se joue dans la rencontre, la relation et le quotidien du soin. A travers son expérience de psychologue clinicien dans un hôpital de jour pour enfants, Philippe Grondin explore le processus de soin, ses tensions, ses impasses et ses ressources. La présence de l'autre fonde la subjectivation ; la conflictualité que l'institution tend à effacer est constitutive du soin. Soigner un enfant ne se réduit ni à un score ni à une ordonnance. Au coeur de la réflexion, le corps : en lui, s'inscrivent les enjeux de la subjectivation ; par lui, deviennent visibles les effets de la rencontre. Ce livre intéressera les professionnels du soin psychique, les étudiants et tous ceux que le devenir des pratiques cliniques interroge.