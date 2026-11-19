A l'heure où les modèles de protection sociale vacillent face aux crises contemporaines, cet ouvrage propose une analyse comparative inédite entre l'Etat-providence français et le modèle de solidarité sénégalais. A la croisée du droit, de la science politique et du travail social, l'auteur interroge les fondements mêmes des politiques publiques destinées à résorber les vulnérabilités. Loin d'une simple étude théorique, ce regard croisé met en lumière la nécessité d'opérer un basculement fondamental : placer la dignité humaine non pas comme une variable d'ajustement, mais comme le pilier central de toute action sociale. Entre exigences d'efficacité institutionnelle et réalités de terrain en Afrique et en Europe, ce livre offre des clés de compréhension essentielles et dessine des perspectives novatrices pour penser un Etat social renouvelé, plus juste et profondément humain.