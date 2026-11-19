Les réflexions contenues dans cet ouvrage émanent d'un constat. En Afrique subsaharienne, les femmes analphabètes en activités dans l'économie informelle demeurent dans ledit secteur des années durant. Bien que certaines soient inscrites dans des centres d'alphabétisation, la gestion de leur commerce de petite taille reste la même. A y réfléchir les méthodes d'alphabétisation en vigueur dans les centres observés présentent des insuffisances. Pour une autonomisation socioéconomique de la femme présente l'alphabétisation de capacitation comme clé d'accès à l'entrepreneuriat.