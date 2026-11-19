Explorez les métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'architecture. Trouvez la formation qui vous correspond. Un guide pour vous accompagner pas à pas. Découvrir les métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'architecture et les parcours d'études possibles au lycée et dans le supérieur - Concevoir un habitat, construire ou rénover des bâtiments ou des infrastructures : les professionnels du BTP et de l'architecture interviennent à chaque étape, en intégrant innovation, transition écologique et outils comme les maquettes numériques. - Des formations à tous les niveaux, du CAP au bac + 5 - Aménagement du bâtiment, architecture, construction, études et encadrement de chantier, travaux publics : des métiers qui évoluent pour tous les profilsPoints forts - Des témoignages, des conseils - Des outils pour s'orienter : étapes clés, schémas des études - Des fiches formations, des fiches métiers - Une présentation des grandes filières : CAP, bacs pro, BTS, BUT, licences-masters, écoles... - Des repères pour comprendre chaque domaine : offre de formation, pistes de métiers et de secteurs d'insertion