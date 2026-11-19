"Inflexible, car c'est un homme, il peut user de force et de violence, il peut dire partout qu'elle est sa maîtresse, le publier dans les journaux, l'écrire tout au long dans un mémoire, et le prouver même au besoin. Elle se livre donc à lui à demi morte ; il peut même alors la faire passer devant ses laquais qui ricanent tout bas sous leurs livrées en la voyant venir si matin chez leur maître. Et puis, quand il l'a rendue brisée et abattue, seule avec ses regrets, ses pensées sur le passé, ses déceptions d'amour, il la quitte, la reconnaît à peine, l'abandonne à son infortune ; il la hait même quelquefois. Mais enfin il a gagné son pari ; et c'est un homme à bonnes fortunes". Deux textes de jeunesse, deux destins de femme esquissant Madame Bovary.