Le livre Grand Shanghai / Grand Paris. Figures de la métropole fluviale en transition explore les transformations contemporaines de deux grandes villes-régions situées aux extrémités du continent eurasiatique. A travers une démarche originale de mise en miroir analogique, l'ouvrage analyse la manière dont Shanghai et Paris redéfinissent leurs rapports aux fleuves, aux infrastructures, aux paysages et aux territoires métropolitains à l'heure des transitions écologiques et urbaines. Structuré autour des systèmes fluviaux du Huangpu et de la Seine, le livre montre comment l'eau constitue aujourd'hui une armature territoriale majeure, capable d'articuler les enjeux environnementaux, les mobilités, les centralités urbaines et les nouvelles formes d'habiter.