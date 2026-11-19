Une dissolution peut en cacher une autre... La dissolution de l'Assemblée nationale cueille la narratrice, députée, alors qu'elle vient tout juste de remonter des enfers. Confrontée à l'injustice, elle se défend pied à pied. Elle dévoile un récit plein de suspense de sa lutte contre de graves accusations. En parallèle, ses visites à une proche internée en hôpital psychiatrique la confrontent à la souffrance mentale. Au risque de se faire absorber par celle-ci ? Inspirée de faits réels, cette autofiction révèle le chemin de croix d'un parcours en justice. Elle dévoile des aspects ignorés du mandat parlementaire, et rappelle combien le COVID a bouleversé le rapport au travail. Lorsque tous les repères se désagrègent, n'est-ce pas la personne qui est dissoute ?