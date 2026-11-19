Ce livre est né d'une nuit de panique à Zongo, le 11 mars 2022, quand l'auteur, confronté à la solitude du missionnaire et au refus de regagner le confort de Kinshasa pour des obsèques, a découvert ce que signifie réellement "couler" . C'est dans ce cri, "Seigneur, sauve-moi ! " , que la main du Christ est devenue tangible. Pour son jubilé de 50 ans et ses cinq ans de mission en Centrafrique, l'Abbé Jean-Marie KONDE MUANDA livre le fruit de cette métamorphose : le passage d'un sacerdoce du spectacle à une mission de la présence et de la vulnérabilité. Plutôt que l'image d'une ascension linéaire vers la perfection, l'auteur propose la métaphore de la spirale : devenir saint, ce n'est pas cesser de faillir, mais repasser par les mêmes doutes avec une profondeur croissante et un amour plus pur. L'ouvrage décline cette progression en cinq "marches" spirituelles inspirées du parcours de Pierre (Matthieu 14), et s'adresse à une Eglise en quête d'honnêteté : prêtres en crise de vocation, religieux, ou laïcs éprouvés. Préfacé par Mgr Joseph SAMEDI, ce texte est un cri prophétique venu d'Afrique, rappelant que notre faiblesse est le lieu où Dieu écrit Sa plus belle histoire.