Le guide de référence pour organiser votre voyage de rêve au Costa Rica ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide tout en couleur vous accompagne dans votre voyage pour découvrir les incontournables du Costa Rica et sortir des sentiers battus . De Nicoya à Monteverde , découvrez tous les trésors repérés par nos auteurs sur le terrain. - Les incontournables d'un voyage au Costa Rica : les tortues des Caraïbes , la forêt de nuages de Monteverde , la péninsule de Nicoya , le volcan Arenal , les découvertes à hauteur de canopée (passerelles, tyroliennes, cabanes), le tour des volcans du nord (dans la Cordillera de Guanacaste et la Cordillera Central ), les plages côtés atlantique et pacifique... - Des conseils d'experts Lonely Planet mis à jour régulièrement : les meilleures adresses (restaurants, cafés, hôtels), des recommandations pratiques pour organiser son voyage... - Les plus belles expériences à vivre au Costa Rica pour un voyage hors du commun : des activités et sorties originales avec toutes les informations nécessaires et les astuces pour les réaliser au mieux. - Des sélections d' itinéraires thématiques à pied, à vélo ou en voiture, mais aussi des itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur du Costa Rica, en toute saison , quel que soit le temps ou le budget disponible. - Un focus complet sur les activités de plein air à faire au Costa Rica, avec une attention particulière portée sur la randonnée , mais aussi le vélo, l'escalade ou encore les sports nautiques. - Plus de 50 cartes et plans clairs du Costa Rica et de ses villes principales pour repérer les sites en un coup d'oeil et organiser ses déplacements. Ce guide propose également des informations pour voyager responsable et avec des enfants , ainsi que des chapitres thématiques sur la vie des habitants, l'histoire et les traditions du Costa Rica. Un guide clair et synthétique pour construire facilement son voyage et vivre des expériences inoubliables au Costa Rica, au plus près des habitants.