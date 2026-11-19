Pour les étudiants qui retrouvent l'université à la fin de la guerre, le sport offre un lieu formidable pour les loisirs et les retrouvailles. Certains y voient même une opportunité pour rétablir la paix mondiale. La croyance est alors forte en la capacité du sport à nouer des liens durables entre étudiants, c'est-à-dire entre les futures élites dirigeantes au-delà de leurs engagements politiques personnels. Mais l'internationalisme sportif universitaire de 1919 à 1961 est également soumis aux propagandes des différents régimes politiques. En puisant dans les archives étatiques, institutionnelles et privées de plusieurs pays, l'ouvrage interroge les limites de l'autonomie et de l'unité du mouvement sportif estudiantin international depuis les débuts de la Société des Nations jusqu'à la guerre froide. Le processus de mondialisation du sport universitaire est alors indissociable de la première massification des universités dans les années 1960. Cette histoire serait incomplète si elle ne prenait pas en compte également les relations avec les institutions internationales sportives et avec les organisations intergouvernementales.