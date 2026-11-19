Pilule contraceptive, procréation médicalement assistée, viagra : l'aspiration à intervenir sur sa propre matière organique pour des raisons liées au genre semble désigner le domaine de la biologie comme le terrain sur lequel les questions de reproduction, de désir ou d'identité de genre peuvent être réglées. Or, dans la littérature féministe, on répugne traditionnellement à reconnaître une pertinence explicative aux facteurs organiques. Faut-il voir dans ces pratiques contemporaines une réfutation de l'antinaturalisme ? Du constructivisme ? Leur consécration ? Fondamentalement : comment aborder les contraintes corporelles dans une perspective critique ? Pour résoudre ce problème, Claire Grino se tourne vers la philosophie des techniques. Elle identifie différentes familles de techniques du corps selon la manière dont elles articulent corps, sexe et rapports de genre. Elle suggère que les techniques biomédicales sont solidaires d'un nouveau chapitre de l'histoire du corps genré, car elles procèdent toujours d'une biologisation des enjeux de genre, distincte de leur naturalisation. Dans tous les cas, la critique est appelée à dialoguer avec les sciences du vivant.