Un nouveau collector des Carnets de l'apothicaire au contenu digne de produits dérivés de la série ! Développés par Ki-oon spécifiquement pour cette édition collector : - Le volume 17 du manga avec une jaquette alternative réversible - Un shikishi avec une illustration exclusive réalisée pour les besoins de ce collector - Un éventail - Un set de deux tasses de thé - Un carnet à reliure traditionnelle chinoise - Un brûleur d'encens en bois - Un stand acrylique en balançoire Résumé : Alors que la garde impériale, menée par un Jinshi méconnaissable, marche sur la forteresse où est retenue Mao Mao, Lolan commet un acte irréparable. Consciente des graves conséquences que la rébellion de Shisho aura sur l'intégralité de son clan, elle décide de prendre les devants, même si cela nécessite quelques sacrifices... La jeune femme choisit en effet d'éviter à Kyo-u et aux autres enfants une mort douloureuse en les empoisonnant avant d'affronter son père, dont la lâcheté n'a d'égale que la cruauté de dame Shenmei...