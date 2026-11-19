Pièce conçue pour la lecture mais dotée d'une puissance scénique manifeste, "Lorenzaccio" de Musset est une oeuvre du paradoxe et du renversement : le vice y masque la vertu, le pouvoir s'y révèle déprédation, et les espaces comme les consciences s'y défont sous le poids de la corruption et de l'inertie. Cet ouvrage analyse le clair-obscur qui structure la pièce, de la sombre ruelle au palais ducal. Il montre comment l'espace florentin fonctionne à la fois comme révélateur des âmes et tombeau des illusions, et comment, dans cette cité où lieux du pouvoir et lieux de débauche se confondent, le drame consigne l'échec du politique. Echo au pessimisme des premières années de la monarchie de Juillet, il révèle ainsi la modernité désespérée de Musset.