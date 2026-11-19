Vous avez compris que l'IA change tout. Reste une seule question : par quoi commencer lundi matin ? Michel Levy Provençal a entendu cette question des centaines de fois, posée par des dirigeants qui avaient déjà lancé des expérimentations, formé leurs équipes, acheté des licences... mais restaient bloqués au seuil de la transformation réelle. Ce livre est sa réponse : une méthode en quatre niveaux, du bricolage individuel à l'entreprise-récif, cet écosystème vivant où humains et agents s'organisent autour d'une mémoire commune. A chaque étape, des gestes concrets, les premiers repères issus du terrain et les pièges qui font échouer tant de projets. Techno-progressiste sans naïveté, l'auteur n'élude ni les hallucinations, ni la dette cognitive, ni la crise annoncée des métiers juniors. Son diagnostic est sans appel : dehors, la technologie avance à vitesse industrielle ; dedans, ce sont nos organisations, nos habitudes et nos décisions qui freinent tout. Un mot d'ordre : hybridez-vous. Ne pas le faire, c'est déjà subir. Fondateur de Qapten et de TEDxParis, l'auteur ne livre pas une prophétie hors-sol ni une recette toute faite. Il partage une méthode en constante évolution, née d'expérimentations concrètes, d'observations de terrain et de dialogues avec celles et ceux qui tentent déjà de transformer leur travail.