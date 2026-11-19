L'auteure de ce livre nous offre un parcours clair et approfondi de l'enseignement du pape François. Vaticaniste et amie personnelle depuis qu'il était archevêque de Buenos Aires, elle nous dévoile les grandes lignes de son pontificat : le retour à l'Evangile, l'élan missionnaire, la redécouverte de la synodalité, la primauté de la miséricorde, l'option pour les pauvres, le dialogue interreligieux et la dynamique oecuménique, la recherche de la paix. Avec rigueur et lucidité, Stefania Falasca montre comment François, fils du Concile, n'innove pas par rupture mais par fidélité à la Tradition vivante, guidé par l'Esprit et animé par le désir d'une Eglise proche des personnes, capable de témoigner de la joie de l'Evangile dans le monde contemporain. A travers des souvenirs personnels, des citations précieuses et une reconstitution minutieuse des racines théologiques et pastorales du pontificat, le texte offre une vision organique du cheminement de l'Eglise aujourd'hui : une Eglise "en sortie" , pauvre, fraternelle, générative, fidèle à la mission du Seigneur. " L'un des titres de l'évêque de Rome - disait le pape François - est "Pontife", c'est-à-dire celui qui jette des ponts, avec Dieu et entre les hommes. Je souhaite vivement que le dialogue entre nous contribue à jeter des ponts entre tous les hommes. " Stefania Falasca (Rome, 1963), journaliste, est depuis 1988 rédactrice en chef du mensuel international 30Giorni. Auteure de reportages et d'essais sur la vie de l'Eglise, elle a traité de thèmes historiques et réalisé de nombreuses études monographiques sur des figures marquantes de l'histoire du christianisme. Elle est postulateur de la cause de canonisation du pape Jean-Paul Ier et a dirigé l'édition critique des textes de son magistère.