Viens suivre Boris et Maurice, deux héros malins qui transforment chaque galère en une aventure pleine de surprises ! "Moi, Boris le cochon d'Inde, je vais te raconter mes aventures et celles de mes amis. Dedans sont cachés des secrets que seuls les petits malins sauront découvrir. A toi de les trouver et d'en faire des trésors pour ta vie de tous les jours". A travers 17 contes sur des thèmes fondamentaux comme la confiance en soi, la colère, l'attention, la mort, les pouvoirs de l'imagination... tu trouveras des réponses à tes questions, du réconfort face à tes peurs et tu pourras faire connaissance avec tes pensées et tes émotions. Plus qu'une lecture, c'est une véritable aventure à laquelle tu es invité. Et pour vivre encore plus intensément ces histoires, tu pourras écouter gratuitement la version audio de ces contes sur Petit BamBou ! Des histoires créées avec le coeur, qui réveillent le petit cochon d'Inde vif et espiègle qui sommeille en toi !