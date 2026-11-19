Iran : un voyage au coeur d'une civilisation millénaire, entre palais, bazars, déserts et poésie Cet ouvrage invite à redécouvrir l'Iran loin des idées reçues, comme un pays d'une richesse culturelle exceptionnelle, ouvert à la rencontre et porteur d'un patrimoine millénaire. Des grandes dynasties antiques aux périodes islamiques, de l'Elam aux Perses, des Sassanides aux Safavides et aux Qâdjârs, l'Iran a conservé des trésors architecturaux et artistiques qui comptent parmi les plus fascinants du monde. Le livre met en lumière la diversité impressionnante d'un territoire aux contrastes saisissants : rivages luxuriants de la mer Caspienne, côtes sauvages du golfe Persique, sommets enneigés de l'Alborz et du Zagros, immenses déserts de sel, villes historiques et campagnes encore marquées par des modes de vie traditionnels. Cette variété géographique fait de l'Iran un pays de découvertes multiples, où chaque région possède son visage, ses coutumes, ses formes d'habitat et ses identités culturelles. Au-delà des monuments et des paysages, l'ouvrage donne à comprendre la profondeur d'une civilisation qui a su préserver son héritage tout en entrant dans la modernité. Les anciens quartiers, les bazars, les ruelles, les maisons, les mosquées, les palais et les jardins composent un univers où se mêlent mémoire, poésie, art et vie quotidienne. Une attention particulière est portée à la population iranienne, à son hospitalité, à son attachement à la culture, à la poésie, à la miniature, aux arts et aux échanges intellectuels. L'Iran apparaît ainsi comme un pays de raffinement, de transmission et de dialogue entre Orient et Occident. A la fois beau livre de voyage, ouvrage culturel et introduction sensible à la civilisation iranienne, ce titre s'adresse aux amateurs d'histoire, d'architecture, d'art islamique, de paysages, de patrimoine oriental et à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l'Iran dans toute sa complexité et sa beauté. Yves Korbendau est un auteur passionné par l'histoire, les arts et les civilisations du monde iranien. A travers son travail, il s'attache à faire découvrir l'Iran dans toute sa richesse culturelle, géographique et humaine, loin des représentations réductrices qui entourent souvent ce pays. Son approche associe le regard du voyageur, la curiosité de l'historien et une attention sensible portée aux patrimoines anciens comme aux traditions vivantes. Il met en valeur l'héritage des grandes dynasties qui ont façonné l'histoire de l'Iran - Elamites, Mèdes, Perses, Sassanides, Safavides ou Qâdjârs - ainsi que les réalisations architecturales, artistiques et littéraires qui font de ce pays l'un des grands foyers de civilisation de l'Orient. Dans son ouvrage, Yves Korbendau accorde une place importante à la diversité des paysages iraniens, des rivages de la mer Caspienne aux rives du golfe Persique, des montagnes de l'Alborz et du Zagros aux déserts de sel. Il s'intéresse également aux villes anciennes, aux bazars, aux quartiers historiques, aux formes d'habitat, aux coutumes régionales et à l'hospitalité d'une population profondément attachée à sa culture. Par son écriture à la fois documentée et accessible, Yves Korbendau invite le lecteur à redécouvrir l'Iran comme une terre de beauté, de mémoire, de poésie et de dialogue entre Orient et Occident.