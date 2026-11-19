Comprendre, admirer et pratiquer l'art géométrique de l'architecture marocaine Cet ouvrage propose une plongée rare dans l'un des langages décoratifs les plus fascinants de l'architecture marocaine : l'arabesque géométrique. A travers de nombreuses photographies prises dans des monuments, palais et cités du Maroc, il donne à voir la richesse d'un art souvent admiré, mais rarement expliqué avec autant de clarté. Son originalité tient à son double objectif : émerveiller le regard tout en donnant au lecteur les clés de compréhension d'un savoir ancien, transmis par des générations d'artistes anonymes. Après une introduction historique permettant de situer la spécificité de l'art islamique au Maroc, l'auteur explore les trois grandes familles du décor architectural : la calligraphie, l'arabesque florale et surtout le décor géométrique, coeur du livre. Accessible sans être simplificateur, l'ouvrage s'adresse aussi bien aux amateurs d'art, d'architecture et de patrimoine qu'aux artistes, artisans, enseignants, étudiants en design, en arts appliqués ou en histoire de l'art. Grâce à une approche fondée sur le dessin, avec ou sans ordinateur, il ouvre également la voie à une pratique créative de ces formes complexes. A la fois beau livre, ouvrage de référence et manuel d'initiation, ce titre séduira un large public sensible à la beauté du patrimoine marocain, à l'art islamique, aux motifs décoratifs, à la géométrie sacrée et aux liens entre mathématiques et création artistique. Artiste et mathématicien de formation, Jean-Marc Castera est un spécialiste reconnu de l'art géométrique islamique. Après une licence de mathématiques, il s'oriente vers l'exploration des liens entre sciences, formes et création artistique. Il lance notamment un cours expérimental à l'université Paris-8 consacré aux rapports entre les mathématiques et les arts, tout en développant ses recherches sur les arabesques géométriques. Depuis 2006, il participe à plusieurs projets architecturaux qui lui permettent d'expérimenter ses idées à grande échelle et de faire évoluer sa pratique. Ses oeuvres sont visibles dans des lieux emblématiques, notamment le nouveau marché central et l'Institut des sciences et technologies de Masdar, à Abu Dhabi. A la croisée de la tradition artisanale, de la rigueur mathématique et de la création contemporaine, Jean-Marc Castera oeuvre à transmettre et renouveler un savoir rare : celui de l'art géométrique islamique.