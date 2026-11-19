L'aboutissement du travail d'une vie de recherche sur la langue peule parlée au Mali. Répartis sur une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, dans des îlots de peuplement formant un " archipel ", les Peuls partagent une culture commune qui s'appuie d'abord sur l'emploi d'une même langue. Ce dictionnaire s'intéresse en particulier au Maasinankoore, ou le peul du Massina, région du Mali occupant principalement la courbe du fleuve Niger, qui est selon l'expression consacrée le " nombril du monde peul ". Pour Christiane Seydou, spécialiste du patrimoine littéraire peul du Mali, c'est l'aboutissement du travail d'une vie, compilant le lexique récolté lors d'entretiens sur le terrain, et issu de textes poétiques, d'articles et d'ouvrages spécialisés. Il est enrichi en annexe d'une analyse des motifs des couvertures et tentures, ainsi que des marques de bétail. Ce nouveau dictionnaire bilingue a ainsi vocation à être un instrument pédagogique à la disposition des chercheurs sur le terrain et une base de travail pour l'élaboration d'un dictionnaire pluridialectal. Directrice de recherche honoraire au CNRS, Christiane Seydou est spécialiste du patrimoine littéraire peul du Mali, agrégée de grammaire et diplômée de peul et de haoussa. Elle a notamment publié des éditions bilingues d'oeuvres littéraires peules : épopée, conte, poésie profane et religieuse.