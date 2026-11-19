Un témoignage profondément incarné, porté par une réflexion humaniste et accessible sur l'école, l'enfance et la transmission. Professeur de philosophie et formateur dans le réseau AEFE, Hans Limon signe un essai puissant sur l'école contemporaine. De Calais à Antananarivo, en passant par Brazzaville et Abu Dhabi, il interroge les fractures sociales, les déterminismes scolaires et les promesses d'émancipation que l'école porte encore. Entre récit personnel, réflexion pédagogique et philosophie de l'éducation, L'heure de la recréation défend une école plus humaine, plus inclusive et véritablement "à hauteur d'enfants" .