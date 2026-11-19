Le livre somme sur Les Aventures de Rabbi Jacob, la genèse, le journal du tournage, les répliques cultes, l'épopée de sa sortie au coeur d'une actualité explosive et des analyses sur un film devenu un mythe, un trésor national. Louis de Funès à l'apogée de son art. Le chef-d'oeuvre de Gérard Oury. Le coup de maître de la jeune scénariste Danièle Thompson. Un succès mondial au box-office, nommé aux Golden Globes en 1975. Un triomphe jamais démenti depuis trois générations. Une histoire à laquelle personne n'osait croire. UN MIRACLE DE FILM ! Avec la participation de Géraldine et Olivier Nakache, Vladimir Cosma, Bernard Stora, Arnaud Desplechin, Gad Elmaleh, Jul et Popeck...