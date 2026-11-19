A l'heure où le monde s'accélère et où les dispositifs de soin doivent répondre à des injonctions d'efficacité, de rapidité et de résultats mesurables, la psychanalyse est régulièrement interpellée sur son rythme, sa temporalité, son silence même. Face à la montée des crises subjectives, à l'augmentation des passages à l'acte, à la précarisation psychique, comment penser l'accueil de l'urgence sans renier ce qui fonde l'acte analytique ? L'urgence bouleverse les cadres : celui du sujet autant que celui de l'analyste. Que faire quand la demande arrive dans un moment de bascule, dans un moment où "ça ne tient plus" ? La cure peut-elle s'ouvrir sur une crise ? Que peut le transfert dans l'immédiateté ? Et comment maintenir un espace de travail psychique dans un contexte où la temporalité de l'inconscient semble disqualifiée ?