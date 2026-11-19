Regards croisés sur les coopérations bilatérales en matière familiale (divorce, autorité parentale) résultant des traités conclus par la France avec les pays du Maghreb dans les années 1970-1980. L'importance des coopérations judiciaires bilatérales en matière familiale ne saurait être niée au regard de l'intensité des relations juridiques entre ressortissants français, algériens, marocains et tunisiens. La présence d'une importante population maghrébine en France est un phénomène caractéristique de notre époque comme la mobilité des personnes d'un point de vue plus général. Sous l'angle des relations familiales, deux questions apparaissent cruciales, celle de la reconnaissance des divorces et de leurs suites patrimoniales et celle des conflits d'autorité parentale. Elles cristallisent les divers intérêts des coopérations bilatérales : sociologique, juridique, et même politique car même si ces questions peuvent apparaître d'un moindre enjeu global que d'autres (comme les questions diplomatiques, migratoires voire économiques), elles contribuent à relancer utilement le dialogue entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée dont on sait à quel point il est actuellement en souffrance. L'ouvrage rassemble les actes d'un colloque international qui s'est tenu à la faculté de droit d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2024 et a permis de faire un état des lieux de la coopération judiciaire bilatérale en matière familiale en croisant les regards d'universitaires et de praticiens des différents pays concernés afin d'éclairer ces problématiques, de telle sorte que les approches juridiques et culturelles de toutes les parties intéressées puissent être exprimées.