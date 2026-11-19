Cluque est un souriceau gourmand qui adore le fromage. Il refuse de goûter tout ce qui a une autre couleur, et surtout pas les légumes ! L'arc-en-ciel finit par se vexer, et tout devient jaune... Cluque trouvera-t-il le courage de goûter de nouvelles saveurs pour faire revenir les couleurs ? Dans le petit monde des souris, Cluque est le fidèle compagnon de la célèbre détective Violette Mirgue ! Son attribut principal, quand ce ne sont pas ses bêtises : ses belles lunettes ("cluque" signifie d'ailleurs "lunettes" en occitan).