Réussir l'épreuve de grammaire et stylistique au CAPES de lettres modernes Cet ouvrage s'adresse aux étudiants qui s'apprêtent à passer l'épreuve de grammaire au CAPES de Lettres (nouvelle réforme de 2026) et qui sont à la recherche d'une méthode claire et concise. Plus qu'un guide qui traiterait les quatre questions de l'épreuve en une simple juxtaposition, ce manuel propose une progression organique entre les faits de langue étudiés et leur mobilisation en discours pour réaliser une intention de communication. Il aborde également les notions de stylistique et de grammaire qui seront demandées au concours, et offre une méthodologie complète des différents exercices. Ce manuel propose en outre 14 sujets, sur des textes de nature et d'époque différentes, avec leur correction intégrale. Cette correction, quoique magistrale, ne devra pas être trop longue, de manière, tout en restant un modèle, à ne pas être écrasante pour ses usagers. Il ne s'agira donc pas de réaliser un petit traité de grammaire ou de stylistique pour chaque correction, mais de montrer comment les notions théoriques élaborées par ces disciplines peuvent être mobilisées pour traiter un sujet de concours.