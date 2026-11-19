Et si, avant d'affronter 2027, il fallait conjurer 2026 ? Critique propose de parcourir à nouveau l'année écoulée sous le signe de l'apotropaïque : regarder les périls en face pour tenter de les détourner ; faire le bilan du présent pour déjouer les prévisions et trouver la puissance de conjurer les maux à venir. Conjurer n'est pas nier ; c'est nommer les menaces, les examiner, les comprendre pour, parfois, leur rire au nez. Guerres, catastrophes écologiques, bouleversements politiques, vertiges technologiques, effondrements annoncés : que nous est-il arrivé cette année - et que voyons-nous se dessiner ? Critique se livre ici à un difficile exercice. Ouvrant son cabinet de curiosités, la revue se demande quelles éclosions - horrifiques ou pacifiques - a vu surgir 2026 et quelles se profilent en 2027. En pensant les dangers, on espère leur ôter quelque peu leur faculté de nuire ; on espère surtout ingénier des réponses et inventer des solutions. A défaut de prédire 2027, tentons au moins d'éviter le pire et d'imaginer quelques lendemains qui chantent. Sommaire : - Laurent Jeanpierre : "Il ne suffit pas d'avoir raison" - Peter Szendy : "Prosopopées pour demain : "travailleurs terrestres" et "économie de la gratitude"" - Marielle Macé : "Vivre avec" - Thierry Hoquet : "Vivre-dans et Vivre-par. La bioéthique face à la "tragédie de l'indifférence"" - Clélia Zernik : "Prendre soin de la façade" - Clotilde Thouret : "La cause littéraire des femmes" - Anne Lafont : "Jusqu'à l'Islam. ". . - Vincent Debaene : "Conjurer l'amalgame. Les pluriels de l'histoire coloniale" - Charles Coustille : "Saint Zidane" - Entretien avec Olivier Abel : "Le sens est devant nous" - Jean-Loup Bourget : "Histoire et préhistoire de l'art brut" - Marc Cerisuelo : "Sternberg élucidé" - Céline Henne : "Militantisme réaliste. La science sans miroir"