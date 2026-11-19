Ce bref récit touche à l'ultime tabou de la presse et de l'édition françaises. " Enquête impossible " disent les uns. " De la nitroglycérine " menacent les autres. Bienvenue dans les arcanes de la famille la plus puissante du pays, au coeur d'une dynastie frigorifiée par l'absence de paroles. A la tête de la première capitalisation boursière du pays évaluée à 400 milliards d'euros, les Arnault sont les derniers Rois de France tant il influent sur sa politique, pèsent sur son économie, financent sa culture et infléchissent sa diplomatie. Et pourtant, on ne sait presque rien d'eux tant ils se cachent depuis toujours, maitrisant avec obsession leur image. Seul Bernard Arnault, président du groupe LVMH, apparait parfois en public. Un homme secret, cadenassé, que ses salariés nomment avec respect " Monsieur ". Exaspéré que la presse se fasse l'écho des dissensions familiales et des querelles de succession, le patriarche tance ses cinq héritiers lors du déjeuner hebdomadaire rituel, le 7 novembre 2025 : " Le prochain qui parle à un journaliste est viré ! ". Alors pourquoi les unes, les uns et les autres ont-ils accepté de s'entretenir à de nombreuses reprises, des heures durant, avec l'autrice de ce livre ? Pourquoi lui ont-ils confié des photos, des films, des vidéos, lui ouvrant leurs coeurs et lui confiant leurs secrets ? La famille divisée cherche-t-elle à ce que sa douleur éclate en plein jour, afin que le père tant aimé finisse par accepter de s'en saisir ? D'un premier mariage, Bernard Arnault a eu deux enfants, Delphine et Antoine, puis il s'est remarié avec Hélène Mercier qui aura de lui trois fils, Alexandre, Frédéric et Jean. Dans n'importe quelle famille, l'histoire serait banale : les enfants du premier lit ne s'accordent pas avec ceux du second ; les plus jeunes, impatients, aiguillonnés par leur mère, redoutent d'être détrônés par les ainés, lesquels craignent d'être dépassés par les puinés. Schéma classique en effet, mais quand du sort de cette famille recomposée dépend en grande partie celui du pays, quand les enfants sont élevés comme des champions dressés pour gagner, quand le cercle de leurs intimes compte à la fois les têtes couronnées de la planète, des chefs d'Etats et de gouvernements et les plus grands créateurs du monde, quand il n'y a qu'un fauteuil pour cinq et que chacun aspire moins à la fortune -elle leur est assurée à tous- qu'à l'amour du patriarche, tout devient passionnant. D'autant, qu'il faut aussi compter avec Xavier Niel, le si puissant compagnon de Delphine, que déteste passionnément l'épouse de Bernard Arnault. L'Olympe a parfois des allures de tragédie shakespearienne : la neuvième fortune mondiale ne guérit pas les peines d'amour ni ne console les chagrins d'enfants...