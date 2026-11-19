Ferdinand Holmes, scénariste de cinquante-trois ans, fils de parents fantasques et aisés restés figés dans les années 1970, déteste sa mère. Alors que son père est mourant, Ferdinand hérite d'une mobylette, d'un road book et des stupéfiantes découvertes qui vont avec... Embarqué dans un étrange voyage, notre héros se trouve bouleversé par une série de révélations. Face à celles-ci, il n'a d'autre échappatoire que de prendre la plume et de raconter les secrets de sa famille. Dans un rythme débridé, l'histoire alterne alors entre le présent de l'écriture et les souvenirs aussi insolites que douloureux. Un premier roman cinématographique aux reliefs colorés de l'humour, la mélancolie, la gravité et l'amour. Une fiction qui interroge sur l'intérêt ou non du pardon. Sur la difficulté de devenir adulte et d'aimer quand on a grandi dans un monde dénué d'attention, où la liberté et l'absence de barrières fondatrices justifient le manque d'amour maternel.