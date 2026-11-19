Après le succès international de La méthode du pivert, Axel Smith signe seul cette suite intégralement consacrée au jeu positionnel. Là où le premier volume entraînait l'oeil tactique du lecteur, ce second tome s'attaque à la dimension stratégique des échecs : structures de pions, manoeuvres typiques, grands principes positionnels. Le principe reste celui mis au point par Hans Tikkanen - résoudre un vaste corpus d'exercices, puis le reprendre encore et encore en gagnant à chaque cycle en vitesse, jusqu'à ce que les motifs s'inscrivent au niveau inconscient. C'est ainsi que Tikkanen avait obtenu trois normes de grand maître en sept semaines. La méthode repose sur la répétition espacée et la reconnaissance de motifs, plus que sur l'analyse discursive. L'ouvrage rassemble 1 000 exercices positionnels, sélectionnés au terme de près de cinq années de travail à partir de plus de 50 000 parties de champions du monde - de Steinitz à Carlsen. Deux grandes parties structurent le livre. Première partie - Priyomes (545 exercices). Le terme russe désigne une manoeuvre thématique typique. L'accent porte ici sur les structures de pions courantes et les coups positionnels standards qui s'y rattachent. Trois niveaux progressifs : 296 positions fondamentales, 43 positions sur des thèmes absents des parties de champions et illustrés autrement et 206 exercices plus subtils, où le calcul commence à intervenir. Seconde partie - Principes positionnels (455 exercices). Place aux règles empiriques du jeu positionnel : Tours sur les colonnes ouvertes, paire de Fous, cases faibles, jeu d'attaque, et tensions entre principes concurrents. Trois niveaux également. Un épilogue, placé à rebours des manuels classiques en fin de parcours, propose une réflexion sur la prise de décision en milieu de jeu lorsque les principes positionnels entrent en concurrence. Testé en cours de rédaction par Sam Shankland, Christopher Yoo et Nodirbek Abdusattorov - ce dernier depuis devenu n°4 mondial -, relu par Jacob Aagaard, le tome 2 de la méthode du pivert s'adresse au joueur de club ambitieux comme au compétiteur confirmé désireux d'ancrer durablement les réflexes du jeu positionnel.