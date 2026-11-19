COMMENT GERER EFFICACEMENT LA CRISE SUR UN CHANTIER ? Il arrive trop souvent que le projet n'avance plus comme il devrait. Les équipes courent, les entreprises se gênent, les urgences sont omniprésentes et les décisions arrivent trop tard. Ce livre propose la méthode DOCTEURTM pour sortir de cet engrenage. La reprise en main s'organise en sept étapes : diagnostiquer la réalité, organiser les priorités, cadencer le projet, traiter les blocages, équiper le pilotage, unifier les équipes et rétablir la trajectoire. Issue du terrain et nourrie par le Lean Construction, la réalité redevient centrale : aller voir et écouter les équipes, rendre les problèmes visibles, hiérarchiser le reste à faire, sécuriser les prérequis, raccourcir les circuits de décisions, recréer un rythme de production et reconstruire la confiance. A travers des situations vécues sur des projets complexes, cet ouvrage défend la conviction que le chantier ne se redresse pas en demandant toujours plus d'efforts aux équipes, mais en reconstruisant un système qui leur permet de mieux travailler ensemble. Un guide terrain pour reprendre la main sur les projets et construire autrement la performance dans le BTP.