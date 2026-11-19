Un nouveau tome de la série à succès d'Alain Bauer, qui entraîne les Mozart en Nouvelle-Calédonie. A peine sa mission au siège de l'ONU bouclée, l'agence Mozart est appelée en Nouvelle-Calédonie pour enquêter sur une série d'événements inquiétants, entre violences politiques, tensions indépendantistes et soupçons d'ingérence internationale. Rapidement, les agents découvrent qu'ils sont eux-mêmes devenus des cibles. Leur première mission est désormais de survivre aux multiples menaces qui pèsent sur eux. Djatoua va quant à elle devoir affronter son propre passé, sur les traces de son père assassiné vingt-trois ans plus tôt. Une mission Mozart pleine de révélations sur les agents, leurs parcours et l'avenir de l'agence face au chaos du monde.