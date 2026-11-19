Le parcours hors norme d'Arsène Burny, l'un des acteurs les plus importants du Télévie Anecdotes, images et témoignages touchants nous emmènent dans les coulisses du Télévie. Sans Arsène Burny, le Télévie n'aurait peut-être jamais connu un succès tant exceptionnel qu'exponentiel. Depuis sa création en 1989, ce chercheur reconnu en Belgique et à l'étranger sillonne la Belgique pour aller à la rencontre des milliers de donateurs, leur expliquer simplement à quoi sert leur argent, quelles sont les avancées de la recherche. Pour la première fois, il livre pas mal d'anecdotes sur son parcours familial et professionnel et relate son enfance, ses études, sa carrière avec l'humilité et l'humanité qui le caractérisent. Ses proches, ses confrères, des recteurs, ses anciens étudiants, des bénévoles, des malades, des familles endeuillées, ses amis, des représentants du FNRS... témoignent également.