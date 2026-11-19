L'année 2026 vue par Vadot, le dessinateur de presse du Vif et de L'Echo. Donald Trump fait enlever le président vénézuélien Nicolas Maduro en pleine nuit pour le jeter dans une prison américaine, sans jugement. Puis il menace - à nouveau - d'annexer le Groenland, avant de déclencher avec son ami Benyamin Netanyahou une guerre contre Iran, qui en représailles bloque le détroit d'Ormuz, semant une pagaille énergétique mondiale. Le président américain s'en prend également à sa propre population avec sa milice ICE et grignote chaque jour un peu plus les fondements de la démocratie américaine, en attendant les élections de "midterms" qui s'avèreront cruciales. Mais il accueille la planète du football pour une Coupe du monde toute dévouée à sa gloire, remportée par ... Ailleurs sur la surface du Globe, l'Ukraine vit sa quatrième année de guerre, le Soudan meurt à petit feu, la GenZ se rebelle contre les dictateurs et l'IA générative emporte tout sur son passage. En Belgique, Bart De Wever s'oppose, seul contre les dirigeants européens, à l'utilisation des avoirs russes gelés situés chez Euroclear. Mais il a bien du mal à garder de la discipline au sein de son gouvernement Arizona, malgré le réconfort de Maximus, son chat devenu mascotte... Sans oublier... beaucoup d'autres choses, peu réjouissantes, au coeur d'une époque décidément aussi chaotique que disruptive. Tout cela vous effraie ? Pas de panique, les dessins de Vadot sont là pour mettre cette réalité à distance, en prenant le parti d'en rire, car avant tout chose, n'oublions jamais que le tragique est souvent proche du comique, même involontairement. En tout cas, le plus important, c'est d'être optimiste !